Katar, Haliç Altın Boynuz projesine yatırım yapacak

Türkiye ile Katar arasında, Katar’ın İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne yatırım yapmasına dair bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret eden Katar Şeyhi Temim Bin Hamad El-Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende imzalandı.

PROJEDE NELER OLACAK

Proje, 250 dönümlük alanda 70’er yat kapasiteli iki yat limanı, 400’er oda kapasiteli iki 5 yıldızlı otel, 1000 kişilik cami, AVM ve otoparkın inşa edilmesi, bu yapıların dört yılı yapım süresi olmak üzere 45 yıllığına özel sektör tarafından işletilmesini kapsıyor.

Bilindiği üzere Haliçport olarak projenin ihalesini 2013 yılında 1.3 milyar dolar bedelle Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince almıştı.

HALİÇ ALTIN BOYNUZ PROJESİ'NE KATAR'DAN DESTEK

Fettah Tamince’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sembol Uluslararası Yatırım Tarım Peyzaj İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin yan kuruluşu olan Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. ve Haliç Altın Boynuz A.Ş. ortak girişimi Haliç projesini üstlenmişti.

Bu anlaşmayla birlikte Katar'ın proje kapsamında, bu şirketlerle işbirliğine gitmesi bekleniyor.