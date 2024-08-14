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Katılımevim Tasarruf Finansman, Katılım Bankası kuruyor

Katılımevim Tasarruf Finansman, Katılım Bankası kuruyor
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Yeni nesil finansman çözümleriyle tasarruf finansman sektörünün önde gelen markalarından Katılımevim Tasarruf Finansman, yeni bir Katılım Bankası kurmak için başvurusunu tamamladı.

Türkiye’nin tasarruf finansman sektöründe önde gelen markalarından Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., yeni nesil finansman çözümleriyle sektördeki yenilikçi ve yatırımcı konumunu pekiştirecek bir adım daha atarak yeni bir Katılım Bankası kurmak için BDDK başvurusunu tamamladı.

Kurulduğu günden bu yana sektörün en güçlü büyüyen şirketi olma misyonuyla faaliyet gösteren Katılımevim, müşterilerine sunduğu güvenilir ve yenilikçi finansal çözümleri, yeni Katılım Bankasıyla daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterecek olan yeni banka, Türkiye’nin stratejik sektörlerinden tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik sektörlerinin finansman ihtiyaçlarını destekleyecek.

Sektöre dinamizm getirecek ve Türkiye’nin finansal ekosisteminde yeni bir sayfa açacak olan bu yeni Katılım Bankası, modern finansal ihtiyaçlara yanıt vererek müşterilerine geniş yelpazede hizmetler sunacak ve finansal erişimi artıracak.

 Yeni bir katılım bankası kurmak için başvuruların tamamlandığını belirten Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, “Katılımevim olarak kurulduğumuz günden bu yana hem sektörümüze hem de ülkemize fayda sağlayacak projeleri hayata geçirdik. Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda bankacılık alanında da faaliyet gösterecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tasarruf finansman sektöründe sahip olduğumuz yetkinlikler, tecrübe ve referanslar ile ulusal pazarda finansal çözümler sunmak, sektörde katma değerli bir Katılım Bankası geliştirmek için tüm başvurularımızı tamamladık. Sürecin tamamlanmasının ardından katılım bankacılığına yeni bir soluk ve dinamizm getireceğimize inanıyoruz.” dedi.

Etiketler Katılımevim Tasarruf Finansman katılım bankası
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