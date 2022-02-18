Kayıp 2 milyon dolar iddiasında Bakan Karaismailoğlu'na suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), PTT A.Ş.'nin altın alım-satımı için özel bir şirkete aktardığı 2 milyon doların kayıp olduğu iddiasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

PTT A.Ş.’nin 2018 yılında altın alım-satım işi için özel bir şirkete 2 milyon doların aktarıldığını iddia eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kayıp paranın PTT Teftiş Kurulu raporlarında yer aldığını belirtti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), avukatları iddianın araştırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altapı Eski Bakanları; Ahmet Arslan ve Mehmet Cahit Turhan, 2018’den bugüne görev yapan Bakan Yardımcıları, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT Eski Genel Müdürleri; Kenan Bozgeyik ve Aysel Kandemir, 2018’den bugüne görev yapan PTT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” SUÇLAMASI

HKP avukatları, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, PTT Genel Müdürleri ve PTT Yönetim Kurulu Üyelerinin “İrtikâp, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işlediklerini belirtti.

“2 MİLYON DOLARA NE OLDU?''

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, “Kamu kaynağı olan halk için harcanması gereken 2 milyon dolar, bir vurguna uğrayarak ortadan kaybolmuştur ve bu vakte kadar da nereye harcandığına dair somut bir bilgi PTT yönetiminden gelmemiştir. Müvekkil parti olarak önceliğimiz halkımızın refahı ve yaşam kalitesinin yüksek olabilmesi olduğu için halkımızın vergileri ile oluşan ve halkımızın yararı için kullanılmak zorunda olan bu 2 milyon dolara ne olduğunu, nereye kaybolduğunu, kime harcandığını öğrenebilmek için işbu suç duyurusunu yapmamız zorunlu olmuştur” ifadelerine yer verildi.

TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ TALEP EDİLDİ

HKP avukatları dilekçede, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, PTT Genel Müdürleri ile PTT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını ve PTT müfettişlerinin tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti.

''SESSİZ KALMADIK''

Suç duyurusuna ilişkin HKP Avukatı Doğan Zafer Çıngı, ''PTT Anonim Şirketi’nin 2018 yılında altın alım-satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2 milyon dolarlık vurgunu yargıya taşıdık. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın PTT Teftiş Kurulu 2021 yılı raporunu yayınlamasıyla ortaya çıkan bu vurguna karşı Halkın Kurtuluş Partisi olarak sessiz kalmadık ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Partimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adil Karaismailoğlu ve Eski Bakanlar, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ve PTT Eski Genel Müdürleri, 2018 yılından beri PTT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu'' ifadelerine yer verdi.