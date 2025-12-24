Kimlikten ehliyete, pasaporttan aile cüzdanına... 2026 zamları açıklandı

2026 yılında uygulanacak olan pasaport, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti gibi A'dan Z'ye tüm harç, vergi ve cezaları da kapsayan 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı zammı yüzde 25.49 olarak belirlendi.

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmış ve ilgili tebliğ 27 Kasım tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Yeniden Değerleme Oranıyla vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde rakamları değiştirdi...

1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere devreye girecek olan yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını" söylemişti.

Ancak öyle olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında uygulanacak değerli kâğıt bedellerini belirleyen genel tebliğini Resmî Gazete'de yayımladı.

Buna göre kimlikten noter kağıdına, beyanname bedelinden pasaporta, ikamet izninden aile cüzdanına, ehliyetten çalışma karnesine kadar değerli kağıtlara ilişkin yeni ücretler şu şekilde ilan edildi:

Aile cüzdanı bedeli: bin 202 TL

Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL

İkamet izni bedeli: 964 TL

İş makinesi tescil belgesi: bin 251 TL

Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL

Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

Mavi kart: 220 TL

Motorlu araç tescil belgesi: bin 511 TL

Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL

Pasaport bedeli: bin 351 TL

Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL

Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: bin 690 TL

Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL