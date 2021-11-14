Kira, nakliye ve analiz destek tutarları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için ödenecek kira, nakliye ve analiz destek tutarlarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları belirlendi. Bakanlığın "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak.

BAKAN PAKDEMİRLİ TWITTER'DAN DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik destekler belli olduğunu duyurdu. Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Tebliğe göre ürün grubu başına analiz desteğinin tamamı ve 750 TL’ye kadar nakliye desteği ödenecek" ifadesinde bulundu.

KİMLERE HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?

Bakan Pakdemirli destekleri tek tek sıraladı:

Ton başına aylık kira desteği:

- Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç için 6 TL,

- Fındık 15 TL,

- Zeytin, zeytinyağı 15 TL olarak desteklenecek.

Ayrıca kira desteği olarak

- Mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi 6 TL’den 8 TL’ye,

- Ayçiçeği 6 TL’den 10 TL’ye, • Pamuk 14 TL’den 25 TL’ye,

- Antepfıstığı 20 TL’den 30 TL’ye,

- Kuru kayısı ve kuru üzüm 20 TL’den 30 TL’ye yükseltilerek desteklenmeye devam edilecek.

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