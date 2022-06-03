Kirada oturanlar dikkat! Sözleşmede önemli detay

Kirada oturan vatandaşlar yüksek enflasyon nedeniyle oldukça sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kiracılar, mutlaka hakkını, hukukunu, devletin rayiç artış bedelini öğrenip, sözleşmelerini buna göre belirlesin; buna göre artış yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, kira artışı, kiracı veya ev sahibi ilişkisi konusunun, Kamu Denetçileri Kurumu'nun (KDK) direkt görev alanına girmediğini belirtti. Toplumdaki denetimin önemli olduğunu anlatan Malkoç, "Türkiye'de serbest piyasa kuralları var. Ama serbest piyasa, kuralsız piyasa demek değildir. Kira artışıyla ilgili kamu görevlilerinin belirlediği rayiçler var. Bunun ötesinde kim daha fahiş kira talep ediyorsa; haksızlık yapıyordur, yanlış yapıyordur. O kazancı alsa bile haklı bir kazanç değildir. Kira konusunda anlaşamayınca 'Tamirat yapacağım, ihtiyacım var' bahaneleri ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar bunları çok az yaşayan bir toplumduk. Herkes devletin koyduğu artış kurallarına riayet ederdi. Önerim; kiracılar mutlaka hakkını, hukukunu, devletin rayiç artış bedelini öğrenip sözleşmelerini buna göre belirlesin; buna göre artış yapsınlar. Bunun dışındaki artışlara kulak asmasınlar. Mülk sahiplerine ise önerim; kiracınızdan gelir elde etmişsiniz. Türkiye'deki enflasyonu bahane edip, kamunun koyduğu artış miktarının üzerine çıkarsanız; haksızlık yapmış olursunuz. Mahkemelerde uğraşırsınız. Tamahkarlığın sonucu hem kendinize zarar verip hem toplumu huzursuz edersiniz" diye konuştu.

'EMLAKÇILAR ARASINDA OTOKONTROL OLMALI'

Malkoç, emlakçılar arasında çeteleşme olduğu yönündeki iddialara ilişkin de "KDK'ya emlakçılarla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Kiraların bu kadar artmasında emlakçıların ciddi rolü olup, olmadığını bilmiyoruz. Ama bu kadar şikayet geldiğine göre, buna dikkat edilmesi gerekir. Emlakçı arkadaşların birbirlerini otokontrol şeklinde kontrol etmeleri gerekir. Çünkü her mesleğin haysiyeti, onuru vardır. Emlakçılar Odası'nın üyeleriyle toplantılar yapıp, bilgilendirip uyarması gerekiyor. Bu böyle devam ederse; devleti yönetenler başka tedbirler almak zorunda kalacaklar ve bundan emlakçılar da zarar görecek" dedi.

Türkiye'nin inşaat yapma kapasitesi açısından dünyada ön sıralarda geldiğini aktaran Malkoç, "ABD ve Çin'den sonra inşaat yapma kapasitesi açısından dünyada 3'üncüyüz. Dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan İstanbul Havaalanı'nı, 3 yıl gibi kısa sürede bitirmiş bir ülkeyiz. İzmir'de deprem oldu. 8 ayda konutlar tamamlandı" diye konuştu.

'KİM NORMALİN DIŞINDA FİYAT KOYARSA CEZASINI ÇEKER'

TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da önemli görevler düştüğünü anlatan Malkoç, Adalet Bakanlığı'nın ilgili tasarıyı hazırladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Kiracı ile mülk sahibi arasındaki ihtilaflarda ara buluculuk müessesesi geliyor. Bugün can yakıcı hale gelen sorun; önemli ölçüde çözümlenecek. Bir kamu denetçisi ve ombudsman olarak hem kiracılara hem mal sahiplerine hem de emlakçılara önerimiz bu. 'Kim komisyon alacağım' diye normalin dışında fiyat koyarsa; bunun cezasını çeker. Gayrimenkul satışında gerçek bedelin çok altında bedel tapuda gösteriliyor. Ama para bankadan yatırılıyor. Bankadan ödeme yapılınca kayıtlar ortaya çıkacak. Alım satım dünyanın en helal, en hukuki işidir. Bu alım satımda devletin vergi hakkı vardır. Bundan kimse imtina etmemeli. Türkiye hukuk devletidir. Eksikleri düzeltecek olan biziz."