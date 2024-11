Kırmızı et fiyatlarına peş peşe zam

Son günlerde kırmızı et fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Son 10 günde kuzu karkas etin kilogram fiyatı 60 lira artarak 500 lirayı aştı. Et ve Süt Kurumu ise fahiş fiyat artışı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlar et fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Özellikle kuzu eti fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'e konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kıvırcık kuzu karkas etin kilogram fiyatının son 10 günde 60 liralık bir artışla 510-540 lira seviyesine çıktığını belirtti.

SEZON SONU SIKINTISI FİYATLARI ETKİLİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sezon sonu yaşanan sıkıntılar et fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kesimlik hayvanların fiyatlarının artacağı beklentisi üreticilerin satış yapmaktan vazgeçmesine yol açtı. Tüfekçi, 8-14 aylık kıvırcık kuzuların kesimlerinin yapıldığını vurguladı.

KIVIRCIK KUZU VE KIYMA FİYATLARI EL YAKIYOR

Kıvırcık kuzuların Çanakkale, Biga, Balıkesir ve Tekirdağ'da yetiştirildiğini belirten Tüfekçi, bu hayvanların etinin yumuşaklığı ve lezzeti nedeniyle tercih edildiğini söyledi. İstanbul’daki kasaplarda kemikli kıvırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700-790 lira arasında değişirken, kıvırcık kuzu kıymanın fiyatı ise 1.150-1.250 liraya kadar yükseldi.

ANADOLU'DA FİYAT FARKI

Anadolu'da kıvırcık hayvan yetiştiriciliği yapılmadığını, bunun yerine Karaman ve dağlıç koyun türlerinin bulunduğunu ifade eden Tüfekçi, kıvırcık karkas etin fiyatının geçen hafta 470 lira civarında olduğunu, ancak son kesimlerle birlikte 510-540 lira aralığına yükseldiğini kaydetti. Anadolu ırkı koyun ile kıvırcık koyun arasında 200 liranın üzerinde fiyat farkı oluştuğunu belirtti.

KASAPLAR MÜŞTERİ KAYBEDİYOR

Kasapların müşteri kaybının derinleştiğine işaret eden Tüfekçi, marketlerin daha ucuz fiyatlarla satış yapmasının kasap esnafını olumsuz etkilediğini söyledi. İstanbul'da dana kıymanın kilogram fiyatı 630-650 lira, dana kuşbaşının ise 650-680 lira arasında değişiyor.

KIRMIZI ET FİYATLARINDA BÖLGESEL FARKLAR

Tüfekçi, Ege Bölgesi için kuzu bıçak yağsız etin kilogram fiyatının Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre 455 lira olarak açıklandığını, ancak bu fiyatların İstanbul’da çoktan geride kaldığını ifade etti. Kırmızı et fiyatlarının bölgesel farklılık gösterdiğini belirten Tüfekçi, İstanbul’a gelen et fiyatlarının çok daha yüksek olduğunu ekledi.

ET VE SÜT KURUMU'NDAN FAHİŞ ARTIŞ İDDİALARINA YANIT

Bir süredir başta sosyal medya olmak üzere bir çok platformda 'kırmızı et fiyatlarında fahiş artış olacak' şeklindeki ifadelerle ilgili Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Kurum yeteri kadar kırmızı et stoğu bulunduğunu ve fahiş fiyat artışına neden olacak bir durum olmadığını vurguladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı. Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

