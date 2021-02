Kırmızı et fiyatlarında artış var mı?

Birçok gıda ürününde son dönemde yaşanan fiyat yükselişleri nedeniyle tüketiciler, mutfak alışverişleri için artık daha yüksek ücretler ödüyor.

Konuya ilişkin olarak bakanlığa intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan bazı ürünlere yönelik fahiş fiyat artışı şikayetleri üzerine, bu ürünlere yönelik denetimler artarken, üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istendi. Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulandı.



Girdi maliyetlerindeki artış bahanesiyle fahiş zam yapan firmalara karşı topyekûn mücadele başladı.

"FİYATLARDA ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Peki gıda fiyatlarında meydana gelen artışın, et fiyatlarına yansıması nasıl oldu?

Ntv.com.tr'ye konuşan Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, esnafla marketlerin bakış açısının çok farklı olduğunu belirterek "Fiyatlarda şu an endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Dana kuşbaşı fiyatı benim dükkanımda 65 lira. Biz elimizdeki müşteriyi kaybetmemek için bazı artışları etikete yansıtmayız. Kıymayı 6 aydır aynı fiyattan satıyoruz. Biz, tüketicinin et alım-satım tesislerine girdiğinde damak zevkine uygun et bulup bulamadığı konusuna öncelik veriyoruz. Fiyatlar ikinci planda kalıyor.

"KDV İNDİRİLMELİ"

Salgın döneminde evde yemek pişiren sayısı arttığı için müşteri sayısında azalma olmadığını ifade eden Yalçındağ, "Lokantalara et vererek işimi sürdüren biri olsaydım etkilenirdim” şeklinde konuştu.

"KDV’nin bizde de yüzde 1’lere düşürülmesi gerek" diyen Yalçındağ, "Günlük toptan satış sistemi sıkıntıda… Etin kilosu daha az paraya alınabilirse daha iyi olacak. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranı inmeli. ESK tarafından uygulanan sözleşmeli besicilik ile de fiyat istikrarı sağlanarak işletme girdi maliyetleri azaltılabilir" dedi.

"GİRDİ FİYATLARIMIZDA YÜZDE 60 ARTIŞ OLDU"

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç da konuya ilişkin olarak “Son dönemde birtakım fiyat artışları sürekli gündemde. Geçen sene bu aylarda fiyatlar nasılsa şu anda da aynı rakamlar söz konusu. Karkas kesim fiyatı üreticide 38-40 lira bandında; ancak geçen seneye göre girdi fiyatlarımızda yüzde 60 artış oldu. En pahalı kıyma 50 lira olmalı, tüketiciler de dolaşıp öyle almalı. Örneğin Sakarya’da “Et54 projesi” var. Kırmızı et üreticileriyle belediyenin anlaştığı bir proje ve kıyma 45 liraya satılıyor. Bu tarz uygulamalar yaygınlaşmalı” ifadelerini kullandı.

Zincir marketler için hazırlanan taslağın önemine dikkat çeken Tunç, "Markette ve kasapta et fiyatları arttıysa bunun sebebi üretici değil. Zincir Marketler şu an her şeyi satıyor. Kurbanı bile satıyorlar ne ahırları ne de mezbahası var. Küçük üreticinin tek alıcısı marketler. Hayvancılık ve tarım bu sebepten hasar görüyor. Lokantalar da şu an eskisi kadar iş yapamayınca tek alıcı marketler kaldı.

"YEM FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YOK"

Salgının gıda ve tarım sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Tunç, “Dolar ve eurodaki düşüş maalesef yem fiyatlarına yansımadı. Yem fiyatlarında artış var. İşçilik maliyetleri de arttı” dedi.