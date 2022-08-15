  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kış geliyor, doğal gaz ve elektrik faturası kabusu büyüyor

Kış geliyor, doğal gaz ve elektrik faturası kabusu büyüyor

Kış geliyor, doğal gaz ve elektrik faturası kabusu büyüyor

Yaklaşan kış ayları öncesinde vatandaş kara kara kış aylarındaki doğal gaz ve elektrik faturalarını düşünmeye başladı.

Derin bir fakirleşme yaşanan Türkiye'de vatandaşların çok büyük kısmı gelecek yıl zorunlu harcamalar sonrasında cebinde kalacak paranın daha da azalacağını düşünüyor. Ipsos'un 28 ülke arasında yaptığı araştırma, vatandaşın önümüzdeki yıl enflasyonun daha da fazla can acıtacağına inandığını ortaya koydu.

Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 63'ü gelecek yıl yaşam standardının daha da düşeceğini düşünüyor. Türkiye bu oranla Ipsos'un 28 ülke arasında yaptığı son araştırmada gelecek yıla dair en umutsuz insanların yaşadığı ülke olarak öne çıktı.  Araştırmaya göre dünyada önümüzdeki yıl harcanabilir gelirinin düşeceğini en fazla düşünenler TC vatandaşları. Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 58'i önümüzdeki yıl gerekli harcamaları yaptıktan sonra elinde kalan harcanabilir gelirin azalacağını düşünüyor. Bu oran global ortalamada yüzde 40 ile Türkiye'nin çok altında.  Önümüzdeki ay elektrik gaz gibi faturalarını ödemekte zorlanacaklarını düşünenlerin oranı da Türkiye'de yüzde 73'e kadar çıkmış durumda. Türkiye'de insanların yüzde 80'i “gelecek yıl geçen yıl alabildiklerimi alamayacağım” diyor. Bu oranla Türkiye gelecek yıla dair en endişeli insanların yaşadığı ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye'de vatandaşların yüzde 87'si gelecek 6 ay içinde enerji faturalarının artmasını, yüzde 88'i ise gıda fiyatlarının artmasını bekliyor.

 

(Kaynak)

Etiketler doğal gaz elektrik doğalgaz fatura elektrik faturası doğalgaz faturası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gel de kahrolma! Türkiye'nin cenneti bakın ne halde
Diyanet'ten itiraf gibi açıklama
Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı
İnternete otomobilinin satılık ilanını koymuştu, beyninden vurulmuşa döndü
Formula 1 aracını trafikte gören bir daha baktı!
Bülent Arınç'tan imalı ''AK Parti 21 yaşında'' paylaşımı
Mısır'da kilisede yangın onlarca ölü var
MHP'nin seçim müjdesi belli oldu: Af yasası geliyor!
Spiker Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy evlendi
Balayına gitmek varken... Damat ile gelin öyle bir şey yaptı ki!