Kış mevsiminin korkulu rüyası! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

Enerji konusundaki tüketimi karşılayacak üretim olmadığından ötürü yüksek doğalgaz tüketim bedelleri kaçınılmaz oluyor. Ancak akıllıca tüketilen doğalgaz miktarıyla doğalgaz faturanızın tutarını düşürmek mümkün oluyor. İGDAŞ, doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktalarını açıkladı.

Türkiye'deki doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor. 2019 doğal gaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp iken, 2018 doğal gaz tüketim miktarı 50 milyar metreküp olduğu biliniyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sondaj gemisi Fatih'in Karadeniz'de doğalgaz aramaları yaptığı bilgisini paylaştı. Fatih'in doğalgaz sondajının tamamlanmasıyla enerji bedellerinin bir miktar düşme beklentisi var. Peki yerli doğalgaz rezervi hazırlanana kadar fatura bedelinizi nasıl düşürebilirsiniz? İşte bu kışı geçirmek için doğalgaz faturanızı akıllıca düşürmenin püf noktaları...



İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş, evlerdeki ısı kaybının büyük bir bölümü yalıtımı olmayan binalardan kaynaklandığını; bina yalıtımı yaptıranların yüzde 40 tasarruf ettiklerini açıkladı.

Çift cam yoksa sünger ya da fitil

İGDAŞ, ısı verimliliği sağlamak için oda termostatı kullanmak ve termostatı her 1 derece daha düşük sıcaklığa ayarlamanın yüzde 6 yakıt tasarrufu sağladığını bildiriyor. Her odayı kullanım amacına uygun farklı sıcaklıkta tutmak ve bunu da ısı ayarlamalı (termostatik) vana kullanarak yapmak önemli ölçüde ısı tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda pencere ve kapıların PVC doğrama ve çift cam yapılması da yüzde 15 tasarruf sağlıyor. Eğer bu yapılamıyorsa, pencere ve kapı kenarları sünger ya da fitil ile kapatılabilir.

Bacalı cihaz kullanan doğalgaz tüketicileri yılda en az bir kez baca temizliği ve bakımı yaptırmaası gerektiğini bildiren kurum, bakımı yapılan bacanın, cihazın yanma verimini artırıp tasarruf sağlacağını, can ve mal emniyeti bakımından risk oluşturan baca gazı zehirlenmelerinin de önüne geçileceğini aktarıyor.



Aynı zamanda uzmanlara göre, doğalgazın tam olarak yakılabilmesi ve eksik yanmanın önüne geçilebilmesi için, yakıcı cihazların bulunduğu mahaldeki havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Geceleri perdelerin radyötörü kapatmayacak şekilde örtülü olması da enerji tasarrufu sağlıyor. En önemli konulardan bir diğeri ise radyatörlerin önünü ve üzerini koltuk, eşya, saksı, mobilya gibi eşyalarla kapatmamak gerekiyor. Yaşadığınız binanın yalıtımı yaptırılamıyorsa, radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirmek, önemli ölçüde ısı tasarrufu sağlıyor.

Uzmanlar yine ihtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almanın doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebileceğini belirtiyor. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimli ısınma sağlıyor.

Hep yapılan hataya düşmeyin

Doğalgaz tüketicileri evden çıkarken kombiyi kapatıp çıkıyor. Ancak uzmanlar bunun yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmanın yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olacağını ve kombiyi tamamen kapatmamak gerektiği konusunda uyarıyor.