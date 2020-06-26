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KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ
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  3. 26 Haziran 2020 09:57

Kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödemeleri öne çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak'' dedi.

Kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödemeleri öne çekildi
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti. Selçuk, "Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi. 

Bakan Selçuk ayrıca IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

 

 

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işsizlik maaşı , kısa çalışma ödeneği
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