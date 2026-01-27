''Kıskanılan Türkiye'' bu mu ? Güncel açlık ve yoksulluk sınırı kahretti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı KAMU-AR, 2026 yılının ilk açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı...

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından hazırlanan Ocak 2026 Açlık-Yoksulluk Araştırması kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması bir önceki aya göre 1.431 TL artarak 32 bin 86 TL’ye yükseldi.

Açlık sınırı, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan 28 bin 75 TL’lik yeni asgari ücretin 4 bin TL üzerine çıktı.

Araştırmada, gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi temel giderlerdeki fiyat artışlarının yoksulluk sınırını hızla yukarı çektiği vurgulandı. Dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken toplam aylık harcama tutarı 4 bin 61 TL artarak 98 bin 974 TL’ye ulaştı.

Yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 27 bin 46 TL arttı.

Araştırmaya göre, Aralık 2025’te hesaplanan açlık sınırına ulaşılabilmesi için asgari ücretin en az yüzde 40 artırılması gerekiyordu. Ancak 2026 yılı için asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

Ocak ayı sonunda çalışanların cebine girecek asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yalnızca 26 günlük gıda ihtiyacını karşılayabiliyor. Asgari ücret, yoksulluk sınırının ise üçte birine dahi ulaşamıyor.

Araştırmada yer alan bir diğer dikkat çekici bulguya göre, hanede üç kişinin asgari ücretle çalışması durumunda bile toplam gelir yoksulluk sınırının 14 bin 749 TL altında kalıyor. Bu tablo, çalışan sayısı artsa da geçim koşullarının giderek ağırlaştığını ortaya koyuyor.

Bu yıl başında TBMM’de yapılan düzenlemeyle 20 bin TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı, artış yapılan ayda bile açlık sınırının 12 bin TL altında kaldı. Araştırmaya göre en düşük emekli aylığı, dört kişilik bir ailenin yalnızca 18 günlük beslenme giderini karşılayabiliyor.

Yüzde 18,6 zamla 61 bin 890 TL’ye yükselen en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının ancak yüzde 63’ünü karşılayabiliyor. 67 bin 630 TL olan ortalama memur maaşı ise yoksulluk sınırının yüzde 68’ine denk geliyor.

Araştırmada, yoksulluk sınırının aşılabilmesi için en düşük memur maaşının yüzde 59,9, ortalama memur maaşının ise yüzde 46,3 oranında artırılması gerektiği hesaplandı.

Ocak ayında gıda harcamalarında en belirgin artışlar sebze, et ve temel tahıllarda görüldü. Et, balık ve yumurta için yapılması gereken aylık harcama 9 bin 994 TL’ye çıkarken, sebze harcamaları 756 TL artarak 4 bin 306 TL oldu.

Dengeli beslenme için gereken aylık gıda harcaması son bir yılda toplam 8 bin 426 TL arttı.

Araştırmaya göre ocak ayında dört kişilik bir ailenin ortalama gıda dışı harcamaları şöyle hesaplandı:

Kira dahil barınma gideri: 20 bin 510 TL

Ulaştırma gideri: 18 bin 274 TL

Ev eşyası harcaması: 7 bin 453 TL

Sağlık gideri: 2 bin 544 TL