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Kıskanmayan kalmasın! Türkiye bir rekor daha kaldı!

Kıskanmayan kalmasın! Türkiye bir rekor daha kaldı!
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından hazırlanan "yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi" listesinde Türkiye birinci oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi" listesi yayımlandı. 

Türkiye, "temel gıda ürünleri", "konut maliyetleri", "ev enerji maliyetleri" ve "borç ödeme/azaltma maliyetlerindeki artış" olmak üzere dört gerekli harcama kategorisinin tamamını karşılayamama konusunda yapılan araştırmada ilk sırada yer aldı. 

OECD'nin yaptığı araştırmaya göre, yüksek enflasyon nedeniyle örgüt bünyesinde yer alan ülkelerde yaşayan her 10 aileden 9'u hayat pahalılığı ve fiyat artışlarından endişe duyduğunu belirtti. 

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından hazırlanan "yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi" listesinde Türkiye birinci oldu.

OECD ülkeleri arasında ailesini geçindirmekte en çok zorlanan ebeveynler Türkiye'de yaşıyor. Araştırmaya göre ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişeli. Türkiye ise, yüzde 47'lik OECD ortalamasının çok üzerinde yer aldı.

Araştırmada, Şili ve Meksika'daki ebeveynler, "geçim derdini en çok hissedenler" olarak Türkiye'nin ardından gelerek ilk üç sırayı oluşturdu. Danimarka, İsviçre ve Almanya'da yaşayan aileler, en az geçim derdi yaşayanlar olarak listenin son sıralarını oluşturdu.

Ailelerin yaklaşık yüzde 47'si gıda, ev harcamaları, enerji ve borçlardan oluşan temel harcamaları bile karşılayamamaktan endişe duyduklarını belirtti.

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 33'ü, olası bir ekonomik bunalımda kendi hükümetlerinin yapacağı yardımın yeterli olacağını düşündüğünü ve ekonomik zorlukları aşmada arkadaşları ile ailelerine daha fazla güvendiklerini ifade etti.

Etiketler oecd Türkiye enflasyon geçim
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