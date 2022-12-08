KKM hesapları düşüşe geçti
AK Parti iktidarın "dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişine dur diyebilmek için" çıkardığı ancak büyük tepki çeken Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları, 2 Aralık ile biten haftada 8 milyar lira düşüş kaydetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 471,4 milyar TL'den 1 trilyon 463,5 milyar TL'ye geriledi.
Aynı haftada krediler 7 trilyon 222,2 milyar TL'den 7 trilyon 281,1 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 554,6 milyar TL'den 8 trilyon 578,9 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 19,7 milyar TL'den 1 trilyon 29,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 391,6 milyar TL'den 403,4 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar ise 161,2 milyar TL'den 161,7 milyar TL'ye çıktı.
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