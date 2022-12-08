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  3. KKM'de AK Parti'nin korktuğu başına geldi

KKM hesapları düşüşe geçti

KKM hesapları düşüşe geçti
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AK Parti iktidarın "dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişine dur diyebilmek için" çıkardığı ancak büyük tepki çeken Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları, 2 Aralık ile biten haftada 8 milyar lira düşüş kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 471,4 milyar TL'den 1 trilyon 463,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 7 trilyon 222,2 milyar TL'den 7 trilyon 281,1 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 554,6 milyar TL'den 8 trilyon 578,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 19,7 milyar TL'den 1 trilyon 29,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 391,6 milyar TL'den 403,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 161,2 milyar TL'den 161,7 milyar TL'ye çıktı.

Etiketler kkm kur korumalı kur korumalı mevduat hesap
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