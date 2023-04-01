KKM'de 3 günde 3'üncü değişiklik: Önce faizi şimdi de vadesi değişti

AK Parti iktidarının başta Dolar, Euro ve altının Türk Lirası karşısındaki rekor üstüne rekor kırmasının önüne geçebilmek için yürürlüğe soktuğu Kur Korumalı Mevduat Hesapları için 3 günde, 3 düzenleme yapıldı. KKM'den çıkışın önünü kesebilmek için atılan adımlarla önce faiz, ardından altın hesapları düzenlemesi gelmişti. Bugün de vade süresi değişti.

Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını arka kapıdan döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle sınırlı tutuyordu. Ancak seçim öncesi dövize talebin artmasıyla bir ayda dolar kuru yüzde 2, avro kuru yüzde 3,4 yükseldi. Yönetim de buna önlem olarak yeni adımlar atıyor.

KKM’yi cazip kılmak için düzenlemelere hız verilirken, son üç günde üç yeni düzenleme getirildi.

30 Mart’ta, şirketlerin KKM’ye yönelmesi için bankalardaki KKM hesaplarının artık üç aydan kısa vadeli olabileceği açıklanmıştı.

Dün, KKM işlemlerinde faiz sınırı kaldırıldı. Artık KKM faizi için üst sınırı banka kendi belirleyecek. Yüzde 11,5 seviyesindeki faizin yüzde 20’lere tırmanması bekleniyor.

Bugün de vade süresi sınırı kaldırıldı. Normalde vade süreleri 3, 6, 9 ve 12 ay olabiliyordu. Yeni süreler, Merkez Bankası’ndan gelecek talimatlarla belirlenecek.

Ekonomistler, dünkü düzenlemeyle beraber art arda gelen KKM düzenlemelerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikalarının iflası olarak değerlendirmişti.