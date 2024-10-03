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KKM’de düşüş ivmesi yavaşladı

KKM’de düşüş ivmesi yavaşladı
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Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta yaklaşık 22,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi. Böylelikle bir önceki hafta ivmelenen düşüş hızı yeniden yavaşlamış oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 22 milyar 187 milyon TL çıkışla 1 trilyon 533,9 milyar TL'den 1 trilyon 511,7 milyar TL'ye geriledi.

KKM hesaplarında zirve, 18 Ağustos 2023'te 3,4 trilyon TL seviyesinde görülürken, bir önceki hafta kur korumalı mevduatlarda 30,4 milyar TL ile hızlı bir düşüş gerçekleşmişti.

Son veriler ise kur korumalı mevduatlarda bu düşüş hızının yakalanamadığını gösterdi.

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