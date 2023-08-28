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KKM'den çıkış planı bugün devreye giriyor

KKM'den çıkış planı bugün devreye giriyor
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Kur korumalı mevduatın TL mevduata dönüşümü kapsamında önceki hafta açıklanan uygulamalar bugün devreye giriyor.

Merkez Bankası tarafından devreye alınan uygulamalarda hesaplama tarihi bugün başlıyor.

Bankacılık sektörü alınan kararlar gereği TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüşüm hedefini tutturmak zorunda.

Bunu tutturamayan bankalar menkul kıymet alımı ile karşı karşıya kalacak. Bankacılık sektörü kaynakları geçen hafta hafif yükselmeye başlayan TL mevduat faizlerinde asıl hareketin bu hafta olmasını bekliyor.

Yüzde 30’un üzerine gelen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 40 seviyelerine doğru yükselmesi öngörülüyor.

Etiketler kkm kur korumalı mevduat vadeli TL mevduat
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