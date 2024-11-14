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KKM'den kaçış hızlandı

KKM'den kaçış hızlandı
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BDDK verilerine göre geçtiğimiz hafta KKM'den 48,9 milyar TL daha çıkış gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bankacılık Sektörü Verileri'ne ilişkin Haftalık Bülteni'ni paylaştı.

BDDK'nin paylaştığı verilere göre Kur Korumalı Mevduat'taki düşüş serisi geçtiğimiz haftada da devam etti.

İlgili dönemde KKM bakiyesi 1 trilyon 338 milyar 567 milyondan, 1 trilyon 289 milyar 581 milyon liraya indi.

Böylelikle 8 Kasım Cuma haftasında KKM'den çıkış 48,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler kkm Kur korumalı mevduat kur korumalı mevduat hesapları
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