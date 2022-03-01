Koç Topluluğu toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği başlattı

Koç Holding’in, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda Koç Topluluğu Şirketleri teknoloji ve inovasyon alanında eşitlik seferberliği başlattı.

Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, Koç Holding’in öncülüğünde, önümüzdeki 5 yıl boyunca teknoloji ve inovasyonda kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışacağını taahhüt etti. Yol haritalarını açıklayan Genel Müdürler öncelikle şirketlerindeki iç dönüşümü sağlamaya yönelik teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan oranlarını artırmayı hedeflediklerini duyurdu. Ayrıca toplumsal dönüşümü hızlandırmak için gençlere odaklanan bir yaklaşımla ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilerin teknoloji ve inovasyon alanına yönelmeleri ve bu alanda güçlenmeleri için de çalışacaklar. Şirketler taahhütlerine ulaşmak için ilk etapta çalışanlarına, çalışanlarının ailelerine, iş ortaklarına, ilköğretim, lise ve üniversite çağındaki gençlere ve girişimci kadınlara yönelik 30’a yakın program ve projeyi hayata geçirecek. Bu kapsamda kamu, üniversite, sivil toplum ve sosyal girişim iş birlikleri ile eğitim içerikleri oluşturulacak, model uygulamalar geliştirilecek, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik mentörlük programları gerçekleştirilecek. Projeler kapsamında gençlerin yanı sıra bayi ağını kapsayan ekosistemlerine ve kadın girişimcilere de ulaşacak toplumsal programlar ile beş yılda toplam 500.000 kişiye erişilmesi hedefleniyor.



Koç Holding, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. “Toplumsal cinsiyet eşitliği bir kadın meselesi değil, insan hakları meselesidir” anlayışıyla hareket eden Koç Holding; İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin imzalanmasından Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin HeForShe hareketine, BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nden “Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesine kadar bugüne dek ulusal ve küresel düzeyde etki gücü yüksek birçok önemli çalışmanın liderliğini üstlendi.

Koç Holding, geçtiğimiz yıl BM Kadın Birimi tarafından başlatılan “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu”nun “teknoloji ve inovasyon” alt başlığının küresel liderleri arasına katıldığını da açıklamıştı. Bu küresel liderlik ve Koç Holding’in taahhütleri kapsamında Koç Topluluğu şirketlerinden Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, teknoloji ve inovasyon alanında önümüzdeki beş yılda ulaşacakları toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini Arter’de düzenlenen bir basın toplantısı ile eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaştı.

Koç Holding YouTube kanalından canlı yayınlanan toplantıya Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ev sahipliği yaparken, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner katıldı.



Oya Ünlü Kızıl: “Şirketlerimizin taahhütlerinde hem sayısal hedefler, hem de çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak projeler yer alıyor.”

Konuşmasına, “Bugün bizleri çok heyecanlandıran tarihi bir gün. Neden derseniz; Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele yolculuğumuzda yeni bir dönemi başlatıyoruz” sözleriyle başlayan Oya Ünlü Kızıl, toplumsal cinsiyet eşitliğini iş yapış şekillerine dâhil etmek ve toplumsal dönüşüme öncü olmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Oya Ünlü Kızıl, “Geriye dönüp baktığımda iyi ki bu adımları atmışız diyorum. Çünkü Türk iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun gündeme gelmesini sağlayanın yine Koç Topluluğu olduğunu görüyorum. Ancak her zaman daha fazlasını yapmak mümkün ve bugün burada bir sonraki adımlarımızı, daha somut ve kapsamlı taahhütlerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere birlikteyiz” diyerek sözlerini sürdürdü.



Oya Ünlü Kızıl, geçtiğimiz yıl küresel liderleri arasına katıldıkları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında teknoloji ve inovasyon alanında toplumun tüm katmanlarına yayılacak bir eşitlik seferberliği başlattıklarını duyurdu.



Toplantıya katılan Genel Müdürlerin taahhüt ve hedeflerini kamuoyuna açıkladıkları konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu: “Projelerimiz, hedeflerimiz ve taahhütlerimiz ile Action Coalition gibi küresel ölçekte bir inisiyatifte yer almak ve çözümün parçası olmak için hep birlikte çalışmak oldukça heyecan verici. Arçelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını paydaşlar arasında yaygınlaştırmak, farkındalığı artırmak, kadın istihdamını artırmak ve onları kariyerleri boyunca desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz.”



Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel: “Aygaz olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyonda toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunacak taahhütlerle daha da yukarıya taşıyacağız. 60 yıldır toplumun her kesimine hizmet götüren bir marka olarak, nesiller boyu eşitlik yaklaşımıyla teknoloji ve inovasyon alanındaki cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edeceğiz. Aygaz olarak böylesine önemli bir konuda dönüşüme liderlik eden şirketlerden biri olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz. Başarılarına şahit olduğumuz her kız çocuğu ve kadın, daha fazlasını gerçekleştirmek konusundaki kararlılığımızın ve başarımızın bir göstergesi olacak.”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: “Biz Ford Otosan olarak uzun yıllardır eşitlik yolunda dirayetli bir şekilde ilerliyoruz. Otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün gücünü arkamıza alarak tedarikçilerimiz ve bayilerimiz ile birlikte sektörümüzde teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın sayısını artırmak için çalışacağız.”



Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı: “Teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen, bu alanlarda istihdam edilen kadın sayısını artırarak toplumsal gelişimi destekleyen, sektöründe öncü bir şirketiz. Çalışanlarının yarısını kadınların oluşturduğu şirketimizde çeşitliliğin her açıdan zenginlik getirdiğini, farklı bakış açılarının alınan kararların kalitesini artırdığını ve iş sonuçlarına olumlu yansıdığını somut olarak yaşayarak gözlemliyoruz.”



Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu: “’Eşitlik için Enerjimiz Bitmez’ diyerek çıktığımız yolda, kapsayıcılığı, eşitliği ve çeşitliliği destekleyen örnek, öncü bir iş ortamı oluşturmak, toplumda bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarımızı uzun yıllardır sürdürüyoruz. Geleceğin yetkinleriyle donatılmış kız çocuklarının yetişmesine, kadınların güçlenmesine rehberlik edecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’nun bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Tüpraş olarak hazırladığımız projelerle kadınların, kız çocuklarının teknoloji ve inovasyon ekosistemine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Enerji sektöründe kadın istihdam oranının yüzde 50 seviyesine geldiği gün işte başardık diyebileceğiz.”

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: “TürkTraktör olarak faaliyet gösterdiğimiz sektör ve etki alanlarımızı geleceğe hazır hale getirmek adına dönüşümlere öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla önümüzdeki 5 yıl içerisinde, teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçireceğimiz projeler ve kuracağımız iş birlikleri ile staj-istihdam fırsatları ve gelişim programları aracılığıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlenmesi yolunda kararlı biçimde çalışmayı taahhüt ediyoruz.”

Ölçeklerinin büyüklüğü ile toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir dönüşümü başlatma kapasitesine sahip olan 8 Koç Topluluğu şirketinin taahhütleri; sektörleri itibarıyla otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji ve finans sektörlerini yakından ilgilendiriyor.



Otomotiv sektöründe iç dönüşümü sağlamak üzere Koç Topluluğu Şirketleri’nin teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan oranlarını artırmaya yönelik hedefleri şöyle:Ford Otosan teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltmeyi hedefliyor.

Tofaş, teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltmeyi taahhüt ediyor. Taahhütlerine yönetim kademelerini de dâhil eden Tofaş, bu alandaki kadın yönetici oranını da yüzde 13’ten yüzde 20’ye çıkarmak için çalışacak.

TürkTraktör teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 36’dan yüzde 50’ye; geleceğin teknoloji ve inovasyon profesyonellerini yetiştirmek için staj programlarındaki kız öğrenci oranını ise yüzde 50’ye çıkarmayı taahhüt ediyor.

Otomotiv sektörü şirketlerinin topluma yönelik hedefleri ise şöyle:Ford Otosan devreye alacağı eğitim, bilinçlendirme ve finansal destek projeleri ile 100.000 kadına ulaşarak başta otomotiv sektörü olmak üzere teknoloji ve inovasyon alanında kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

Tofaş, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın sayısını arttırmak amacıyla 2026 yılına kadar 30.000 lise ve üniversite öğrencisi ile genç kadın profesyoneli bilinçlendirmeyi, yönlendirmeyi ve cesaretlendirmeyi hedefliyor.

TürkTraktör de staj-istihdam fırsatları ve teknik gelişim, koçluk, mentörlük ve simülasyon destekli gelişim programları aracılığıyla 30.000 kişiyi bilinçlendirmeyi ve kendilerine bütünsel bir deneyim yolculuğu yaşatmayı taahhüt ediyor.

Dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Arçelik’in taahhütleri şöyle: Arçelik, tüm küresel operasyonlarında STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında çalışan kadın oranını yüzde 16’dan yüzde 35’e yükseltmeyi hedefliyor.

Arçelik, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 100.000 kız öğrenciye teknoloji-tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri vermekten, 2026’ya kadar küresel ölçekte düzenlenen girişimcilik programları aracılığıyla 5000 kadına ulaşmaya ve kadın girişimlere 4 milyon dolar fon aktarılmasına aracılık etmeye kadar çeşitli toplumsal programlara imza atmayı taahhüt ediyor. Arçelik, ayrıca 17-23 yaş arasındaki kadın mühendislerin Ar-Ge ve inovasyon alanında kariyer gelişimini desteklemek amacıyla ‘Sen Mühendissin Bizimlesin’ adlı programını 2026 yılına kadar Romanya, Pakistan ve Güney Afrika’da yaygınlaştıracak.

Bayiler ve teknik servisleri kapsayan ekosistem hedefleri şöyle: Beko kadın bayi oranını yüzde 4,8’den yüzde 25’e yükselterek perakendeci sektöründeki kadın girişimci sayısını artırmak için çalışacak.

Arçelik, kadınların yeni mesleki yetkinlikler kazanmasını sağlayarak, 2026’ya kadar Arçelik ve Beko Yetkili Servisleri’nde çalışan kadın teknisyen oranını yüzde 6,7’den yüzde 14’e çıkarmayı hedefliyor.

Enerji sektörü şirketlerinde iç dönüşümü sağlayacak taahhütler şöyle:Tüpraş; Mühendislik, Ar-Ge, İnovasyon, Hizmet Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinde çalışan kadın oranını yüzde 23’ten yüzde 40’a yükseltmeyi taahhüt ediyor. Tüpraş, genel yeni işe alımda da kadın çalışan oranının yüzde 50 olması için çalışacak.

Aygaz, teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 13’ten yüzde 35’e yükseltmeyi, bu alanlarda çalışan kadın yönetici oranını ise yüzde 12’den yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyor.

Enerji sektörünün topluma yönelik taahhütleri şöyle: Tüpraş, “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü” programı kapsamında, STEM alanlarında çalışma potansiyellerini ortaya çıkartacak ve feminist teknolojilerin geliştirilmesine teşvik edecek eğitim projeleriyle 90.000’i ortaokul, 10.000’i üniversite olmak üzere toplam 100.000 kız öğrenciye ulaşmayı taahhüt ediyor. Programın ilk adımı Batman Üniversitesi ile başlatıldı.

Aygaz, 2026 yılına kadar eğitim, mentörlük ve burs programları ile farklı yaş gruplarından 100.000 kadın ve kız çocuğuna ulaşarak teknoloji ve inovasyon ekosisteminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Finans sektöründe iç dönüşümü sağlayacak taahhütler şöyle: Yapı Kredi; teknoloji alanında kadın çalışan oranını 5 yıl içinde yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı, kadın yönetici oranını ise yüzde 22’den yüzde 27’ye yükseltmeyi hedefliyor. Yapı Kredi’nin iştiraklerinden Yapı Kredi Teknoloji’de de işe alım süreçlerinde kısa listeye giren her 3 adaydan 1’inin kadın olması adına çalışılacak.

Koçfinans, 2022 yılında da şirket genelinde yüzde 50 olan kadın çalışan oranını korumayı aynı zamanda teknoloji ve inovasyon alanında yüzde 40 olan kadın çalışan oranını da yüzde 50’ye çıkarmayı, finans sektöründe bu konuda öncü olmayı, teknoloji alanında kadın erkek eşitliğine ilişkin farkındalık yaratarak bu konuya liderlik etmeyi taahhüt ediyor.

Finans sektörünün topluma yönelik hedefleri ise şu şekilde:Yapı Kredi, 5 yıl içinde toplam 80.000 kadın çalışanın ve kız öğrencinin teknoloji alanında bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve kadın girişimcilere özel avantajlı ürün ve hizmetlerle toplam 20.000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyor.

Koçfinans ise üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacakları iş birlikleri ile kız öğrencilerine burs, mentörlük, staj programları gibi imkânlar sunacak.