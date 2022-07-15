  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Toplu ulaşıma 1 TL'lik indirim

Kocaeli'nde toplu ulaşıma indirim

Kocaeli'nde toplu ulaşıma indirim

Kocaeli'nde 4.10 TL olarak belirlenen şehir içi ulaşım öğrenci tarifesinde indirim yapıldı.

Kocaeli’nde UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7.5 lira olmuştu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bunun 1 TL'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı. 

Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6.5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4.50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL’sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3.10 TL'ye çekildi.

Etiketler kocaeli ulaşım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Min-jae'nin yeni takımı belli oldu
49'luk Gülben Ergen bikiniyle poz verdi
KYK borcu düzenlemesi için kritik tarih belli oldu
Haiti'de şiddetli çatışmalar: 89 kişi öldü
Hızı 90 km'ye çıktı! Poyraz fırtınası tekneleri batırdı
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında dikkat çeken hareket
Datça ve İzmir'deki orman yangınında büyük ihmal
Unutulmayacak fotoğraflarla 15 Temmuz gecesi
Dünyanın kanı dondu! DEAŞ usulü toplu infaz dehşeti!
7 yıllık aşkta mutlu son! Ünlü çift Almanya'da evlendi