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Köfteci Yusuf'tan domuz eti skandalı sonrası yeni hamle

Köfteci Yusuf'tan domuz eti skandalı sonrası yeni hamle
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''Domuz eti'' iddiasıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf, artık besicilerden ve çiftçilerden doğrudan alım yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşaladığı listeden çıkan Köfteci Yusuf uzun süre tartışmalara neden oldu.

Köfteden domuz eti çıktığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Hükümet kanadı ile karşı karşıya gelen Köfteci Yusuf, bu kez yeni hamleyle ortaya çıktı.

Köfteci Yusuf, aracısız hayvan kesimine yeniden başladı. Marka; Balıkesir, Ankara, Kırşehir, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Bursa'daki besicilerden ve çiftçilerden doğrudan alım yapma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Köfteci Yusuf, Türkiye’nin dört bir yanında zincir restoranları ve uygun fiyatlı ürünleriyle tanınıyordu. Ancak Bakanlığın listesine göre Köfteci Yusuf’un köftelerinde domuz eti tespit edilmişti.

Ünlü restoranların sahibi Yusuf Akkaş tarafından yalanlanmış ve komplo kurulduğunu iddia etmişti.

Köfteci Yusuf uzun süren sessizliğini TFF 2.Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor olarak bozmuştu.

Etiketler köfteci yusuf gıda skandalı
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