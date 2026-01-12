  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi

Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi

Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi
Güncelleme:

Türkiye genelinde 300'e yakın şubesini bulunan Köfteci Yusuf, enerji sektöründe büyümeye devam ediyor. Şirketin yaptığı yatırımın 500 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye genelinde 297 şubesiyle hizmet veren restoran zinciri Köfteci Yusuf, enerji sektörüne adım attı. 2024 yılında rüzgar enerjisi yatırımlarına başlayan şirket, Balıkesir’de kurduğu türbin sayısını artırarak dev bir kapasiteye ulaşıyor.

Köfteci Yusuf, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde başlattığı rüzgar türbini projesinde vites yükseltti. Tek bir türbinle başlayan enerji yolculuğunda, alınan verimli sonuçların ardından türbin sayısının 8’e çıkarılması kararlaştırıldı.

500 milyon TL'lik yatırım

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, şirketin bu alandaki toplam yatırım tutarının 500 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Kurulan rüzgar santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi, mevcut dağıtım şebekesine aktarılıyor. Yapılan yeni yatırımlarla birlikte kapasitesini katlayan şirket, ulaştığı üretim gücüyle yaklaşık 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Rüzgardan elektrik üretimi rekor kırdı

Öte yandan 2026 yılı, yenilenebilir enerjide rekor ile başladı. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda rekor kırdı.

Kurulu gücün üçte biri rüzgar ve güneşten

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, geçtiğimiz Kasım ayı sonu itibariyle 121 bin 782 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içerisinde güneş kurulu gücü 24 bin 669 megavat, rüzgar kurulu gücü ise 14 bin 546 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20,3’e, rüzgarın payı da yüzde 11,9’a erişti. Böylece, kurulu gücün üçte biri sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

Türkiye Gazetesi

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan güzel isminden yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan güzel isminden yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı
Bankada parası olana kötü haber: Ocak ayı TL mevduat faizleri açıklandı; düşüş sürüyor!
Bankada parası olana kötü haber: Ocak ayı TL mevduat faizleri açıklandı; düşüş sürüyor!
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Görüntüler tüyleri diken diken etmişti... Türkiye'yi ayağa kaldıran cani yakalandı!
Görüntüler tüyleri diken diken etmişti... Türkiye'yi ayağa kaldıran cani yakalandı!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Etiketler köfteci yusuf enerji rüzgar türbini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otoyolda korkunç kaza! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var! Otoyolda korkunç kaza! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var! Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! İstanbul'un peş peşe uyuşturucu baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı! İstanbul'un peş peşe uyuşturucu baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar! Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar! Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında... Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor! AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!