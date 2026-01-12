Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi

Türkiye genelinde 300'e yakın şubesini bulunan Köfteci Yusuf, enerji sektöründe büyümeye devam ediyor. Şirketin yaptığı yatırımın 500 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye genelinde 297 şubesiyle hizmet veren restoran zinciri Köfteci Yusuf, enerji sektörüne adım attı. 2024 yılında rüzgar enerjisi yatırımlarına başlayan şirket, Balıkesir’de kurduğu türbin sayısını artırarak dev bir kapasiteye ulaşıyor.

Köfteci Yusuf, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde başlattığı rüzgar türbini projesinde vites yükseltti. Tek bir türbinle başlayan enerji yolculuğunda, alınan verimli sonuçların ardından türbin sayısının 8’e çıkarılması kararlaştırıldı.

500 milyon TL'lik yatırım

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, şirketin bu alandaki toplam yatırım tutarının 500 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Kurulan rüzgar santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi, mevcut dağıtım şebekesine aktarılıyor. Yapılan yeni yatırımlarla birlikte kapasitesini katlayan şirket, ulaştığı üretim gücüyle yaklaşık 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Rüzgardan elektrik üretimi rekor kırdı

Öte yandan 2026 yılı, yenilenebilir enerjide rekor ile başladı. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda rekor kırdı.

Kurulu gücün üçte biri rüzgar ve güneşten

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, geçtiğimiz Kasım ayı sonu itibariyle 121 bin 782 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içerisinde güneş kurulu gücü 24 bin 669 megavat, rüzgar kurulu gücü ise 14 bin 546 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20,3’e, rüzgarın payı da yüzde 11,9’a erişti. Böylece, kurulu gücün üçte biri sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

Türkiye Gazetesi