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  3. 21 Mayıs 2019 17:52

Konkordato ilan etti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü hisselerini satıyor

Geçtiğimiz Eylül ayında konkordato ilan eden İtalyan inşaat şirketi Astaldi İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Boğaz Köprüsü'ndeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı.

Konkordato ilan etti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü hisselerini satıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi’nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

FİRMA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Astaldi geçen yıl Eylül ayında Türkiye’de son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üçüncü köprüdeki payını satmak için yürüttüğü müzakerelerin geciktiğini açıklamıştı. Astaldi işlerine devam edebilmek için alacaklılardan korunma çerçevesi kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. Şöyle ki Astaldi 2018 yılının eylül ayında konkordato ilan etmişti.

Astaldi'den yapılan açıklamada, “Astaldi bu geçici finansal gerginliğin üstesinden gelmek için bir kriz yönetim aracı kullanmak amacıyla konkordato ilan etmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

 
 

Reuters

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