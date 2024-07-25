Konkordato patladı: Büyük iflas dalgası kapıda

2024'ün ilk 6 ayında 605 firma için konkordato kararı alındı. Eski icra müdürü, Avukat Mustafa Zafer, büyük bir iflas dalgası yaşanabileceğini söyledi.

Sıkı para politikasının sonucu olarak sıcak paraya ulaşamayan, özellikle işletme sermayeleri yetersiz kalan birçok firma cebri icra tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Cebri icra takiplerindeki yükseliş, nitelikli borçluları konkordato kurumuna sevk ediyor.

Konkordato sürecinin doğru yönetilememesi nedeniyle geçici mühlet kararı alan birçok firma içinse iflas kararları veriliyor, bu durum kısa sürede daha çok iflasın yaşanabileceği endişelerini artırıyor. Eski icra müdürü, Avukat Mustafa Zafer de konkordato taleplerinin değerlendirilmesinde ‘yığınsal iflas süreci’ yaşanabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.

5 yıl önceki talepleri aştı

Sözcü'den İpek Özbey'in haberine göre, 2018’de iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasından sonra düzenlenen konkordatonun, büyük borçluların gözdesi haline geldiğini söyleyen Zafer, “Borçlarını bir miktar ötelemek yahut daha düşük bedelle kapatmak isteyen kişi ve kurumlar için bir çare olarak görünse de düzgün okunmayan bilançolar sonrasında davanın açılmasıyla geçici mühlet kararı verilse bile birçok firma için konkordatoda iflas kararı veriliyor” dedi.

Bu kapsamda 2020’de 419, 2021’de 451, 2022’de 404, 2023’te 519, 2024 Ocak-Haziran döneminde ise 605 firma hakkında konkordatoda geçici mühlet kararı verildi.

Sorunlar artabilir

Daha büyük ekonomik sorunların yaşanabileceğine değinen Zafer, şu açıklamaları yaptı: “En başta sadece borçlarını vadelendirerek ya da tenzilat yapılmak suretiyle ödemek isteyen tek bir borçlu firma varken yargılama sürecinin uzaması, alacaklıların alacağını alamaması, tedarik zincirindeki borçlu firma alacaklılarının gelir elde edememesi nedeniyle fiilen acze düşmeleri (hammadde, kira, vergi, maaş, vs.) daha büyük ekonomik problemlerin yaşanmasına neden olabilir.

Konkordato taleplerinin değerlendirilmesinde yığınsal olarak zincirleme bir iflas süreci ile karşılaşılması, hukuki ve cezai anlamda konkordato alacaklılarının istemedikleri durumla karşılaşabilme ihtimalleri nedeniyle süreçte titizlikle hareket edilerek karar verilmesi ve sadece borçlunun değil, alacaklıların haklarının da telif edilmesi gerekli.”

4.5 milyonu aşkın yeni icra takibi açıldı

Eski icra müdürü, Avukat Mustafa Zafer, yılın ilk yarısında 4 milyon 511 bin 698 yeni icra takibi açıldığını belirtti.

Zafer, “Önceki yıllarda cebri icra müessesesiyle karşı karşıya kalan borçlu firmalar, uygun finansman koşullarında kısa zamanda sıcak para bulmakta ve cebri icra tehlikesinin yıkıcı etkisinden kurtulabilmekteyken, içinde bulunduğumuz sıcak paraya ulaşılmasının hayli güç olduğu bu dönemde özellikle işletme sermayesi yetersiz olan kişi ve kurumların durumu daha da ağırlaşmış durumda” dedi.

Süreçteki tüm kişi ve kurumları etkiler

Özellikle düşük kârlara sahip cirosu yüksek şirketlerde hukuki altyapıdan uzak mali tabloların gerçeği yansıtmadığı durumlarda konkordatoda geçici mühlet taleplerinin kabulü halinde yapılacak yargılamalara dikkat çeken Mustafa Zafer, “Konkordato taleplerinin reddi ile iflasın açılmasına karar verilmesi hallerinde başta borçlu firmanın alacaklıları olmak üzere tedarik zincirinde çalışan ve konkordato ilan eden firmayla ticari münasebet içindeki tüm kişi ve kurumlar bu durumdan olumsuz etkilenebilecektir” diye konuştu.

Sözcü