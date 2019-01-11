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  2. Ekonomi
  3. 11 Ocak 2019 14:06

Köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade süreci başladı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki köprü geçiş ihlallerine ilişkin kesilen cezaları ödeyen vatandaşlar için geri ödemeler başladı.

Köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade süreci başladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını bildirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır."

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