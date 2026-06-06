KOSGEB'den KOBİ'lere müjde: Destek üst limiti 30 Milyon TL'ye yükseltildi, başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı üst limitinin 30 milyon TL'ye çıkarıldığını ve 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını duyurdu. 36 ay vadeli kredilerde uzay, havacılık ve savunma projelerine 30 milyon TL, diğer sektörlere 20 milyon TL finansman sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin yatırım ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını ve destek üst limitinin 30 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

İşletmelere 36 ay vadeli ve 20 puan finansman destekli dev bir kaynak sunan programa başvurular, 30 Haziran 2026 tarihine kadar KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Savunma ve Havacılığa 30 Milyon TL, Diğer Sektörlere 20 Milyon TL

KOBİ'lerin rekabet gücünü uluslararası arenada artırmaya yönelik yeni düzenlemeleri sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kacır, finansman detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İşletmelerin büyüme hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak olan yeni pakette, sektörel bazda stratejik limit farklılıkları uygulanacak. Buna göre; yüksek teknoloji gerektiren savunma, uzay ve havacılık sanayisindeki projelere 30 milyon TL'ye kadar finansman sağlanırken, diğer tüm sektörlerdeki projelere ise 20 milyon TL'ye kadar destek sunulacak.

KOBİ'lere 36 Ay Vade, 20 Puan Finansman Desteği ve Kefalet İmkanı

Açıklanan yeni KOSGEB destek paketinin ödeme koşulları da yatırım yapacak işletmeleri rahatlatacak nitelikte kurgulandı. Sağlanacak olan dev bütçeli finansman desteğinde işletmelere 36 aya varan geniş vade seçenekleri sunulurken, aynı zamanda kredi kullanımında 20 puanlık finansman desteği sağlanacağı belirtildi. Ayrıca kredi sürecini kolaylaştırmak amacıyla işletmelere özel kefalet imkanı da pakete dahil edildi.

DHA