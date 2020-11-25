Koşun depoları doldurun, benzin yeniden 7 TL'yi geçecek!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,66 liradan 7,03 liraya, Ankara’da 6,75 liradan 7,12 liraya, İzmir’de ise 6,79 liradan 7,16 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL SON 10 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Aşı çalışmalarına ilişkin haberler petrol fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4,3 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,5 artışla 48,6 dolara çıkarak marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü.