Kötü haber canlı yayında geldi: ''Yeni zamlar kapıda!''

Doğalgazın fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 oranında zam yapıldı. Doğalgaza yapılan söz konusu zam 59 gün içerisinde yapılan üçüncü zam oldu.

CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2021 yılı başından bu yana doğalgaza üçüncü kez zam yapılmasına tepki göstererek, “Doğalgaz 59 günde üçüncü kez zamlandı. Yılbaşından bu yana doğalgaza otomatiğe bağlanan zamlar yapılıyor. Müjdenin yansıması olarak indirim bekleyen vatandaşımız; kombi açmaya korkar hale geldi” dedi.

‘MÜJDE BEKLEYEN VATANDAŞ ZAMLI FATURALARLA BOĞUŞUYOR’

Karadeniz’deki doğalgaz rezerviyle ilgili vatandaşların indirim müjdesi beklerken 2021 yılının henüz ilk aylarında art arda zamlar yapıldığını belirten Akın, “Vatandaşa verilen doğalgaz müjdesi otomatikleşen zamma dönüştü. Vatandaş kombiyi açmaya korkar hale geldi. İki ayda üç kez zamlanan doğalgaz faturaları cepleri yakıyor. Müjde bekleyen vatandaş, zamlı faturalarla boğuşuyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın yüzde 1 zam ile olası tepkileri yönettiğini ifade eden Akın’ın açıklamaları şöyle devam etti:

"İKTİDAR YÜZDE 1 İLE TEPKİYİ YÖNETİYOR"

Doğalgazda henüz iki ay içeresinde 1 oranlarıyla toplam üç kez zam yapılması iktidarın tepki yönetimi yaptığını da gösteriyor. İndirim müjdesi veren iktidar büyük zamların yaratacağı tepkiyi; peş peşe yapılan ve adeta otomatikleşen zamlarla yönetmeye çalışıyor. Ortada indirim de müjde de yok; ama her ay zamlanan faturalar var!

"FİYAT DÜŞÜŞLERİ YANSITILMADI"

BOTAŞ; 2020’de pandemi nedeniyle fiyatların düşmesi üzerine LNG alımını artırarak maliyetleri azaltmıştı. Ama bu düşük fiyatlar vatandaşa yansıtılmadı. Hatta 2020 yılında doğalgaz yıllık bazda yüzde 12 oranında zamlandı. 2021 yılının ilk gününde ilk olarak yüzde 1 oranında zam; ardından 1 Şubat itibarıyla yüzde 1 oranında zam ve son olarak da 1 Mart itibarıyla yüzde 1 oranında üçüncü kez zam yapıldı.

"YENİ ZAMLAR DA KAPIDA"

Bu yıl LNG fiyatlarında da ciddi artış var. Türkiye’nin boru gazıyla ithal ettiği doğalgaz fiyatları da büyük oranda petrol fiyatlarındaki değişime göre 6 ay gecikmeli olarak belirleniyor. Döviz kurlarındaki artış da önümüzdeki dönemde enerji zamlarında belirleyici olacak. Bu durum; vatandaşımıza bir sonraki ay da müjdenin değil, yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor.

Zam'Aydın Türkiyem! Doğal gaza zam geldi