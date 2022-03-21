Kötünün de kötüsü! Petrol fiyatları 300 doları görebilir!

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’a göre Rus petrolüne Avrupa Birliği (AB) ambargosu varil fiyatını 300 dolara çıkarabilir.

AB dışişleri bakanları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı beşinci yaptırım paketi kapsamında petrol ambargosunu tartışıyor.

Moskova işgalin başından bugüne AB’ye 5,7 milyar avroluk petrol ihraç etti ve şu ana kadar bu alanda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadı.

ABD ve Britanya’ysa 8 Mart’ta Rus petrolüne ambargo kararı almıştı. Bu kararın ardından brent petrolde 139,1 dolarla zirve görülmüştü.

Novak’a göre Britanya ve ABD’nın ambargo kararı petrol fiyatları üzerinde çok fazla etkili olmadı: “Etkisi az çünkü bu ülkelere sevkiyatımız düşüktü. ABD’ye tüm petrol ihracatımızın yalnızca yüzde 3’ünü sevk ediyorduk.”

Novak, AB’den gelecek bir yaptırımınsa fiyatlarda dengeleri bozabileceği görüşünde: “Eğer böyle bir adam atarlarsa, petrol fiyatı 300 dolara hatta bazılarına göre 500 dolara kadar çıkacak.”

Novak ayrıca Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle ABD’ye uranyum tedarikinin yasaklanması konusunun da gündemlerinde olduğunu ekledi.