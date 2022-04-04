Koyunları kırkarak geçimini sağlıyor: Taleplere yetişemiyor: Aylık kazancı 60 bin lira!

Antalya’nın Kumluca İlçesinde her yıl yaz mevsimi boyunca koyun kırkma işleri yapan adamın aylık kazancı dudak uçuklattı.

Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan beri koyun kırkma işleri yapan Hüseyin Gültekin, bölgede bu işler yapması ile tanındığı için koyun sahipleri bu ismi tercih ediyor. Taleplere yetişemeyen Hüseyin Gültekin, yeğeninden yardım istiyor. Koyunun tanesini 25 TL’ye kırkan Gültekin, günlük 80 koyun kırkıyor. Günlük 2 bin TL kazanan Gültekin’in aylık kazancı 60 bin TL’yi buluyor.

“YAPILACAK EN İYİ MESLEK”

Koyun kırkma işinin yapılacak en iyi meslek olduğunu belirten Hüseyin Gültekin, “Doğdum doğalı bu işi yapıyorum. 40 yıl oldu. Kumluca ve elmalı bölgelerinde çalışıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum.

Yoğun zamanlarda için yeğenimi çağırıyorum. Çok kırkım var. Koyun başı 25 TL alıyorum. Denizli’den gelen oluyor ama uzun yıllardır bu bölgede bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyorlar. Mayıs ayından Eylül ayına kadar kırkım oluyor.

Eylül ayında güz kırkımı yapıyoruz. Günlük 75 - 80 tane koyun kırkıyorum. Bu bölgede koyun kırkma işini yapan 8 - 10 kişi var. Bu işi yapan az olduğu için en iyi meslek, yapılacak en iyi iş bana göre. Çocukluğumuzda kırklık ile kırkım yapıyorduk. 2000 yılından beri elektrikli kırkım makinesine geçtik” diye konuştu.