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Kozmetik devi Kiko'nun Doğuş ile ortaklığı bitiriyor

Kozmetik devi Kiko'nun Doğuş ile ortaklığı bitiriyor

Doğuş Grubu ile 2015 yılından bu yana ortaklığını sürdüren İtalyan kozmetik devi Kiko, 6 yıl aradan sonra devretme kararı aldı. Kiko, hisselerini Doğuş Grubu'na satacak ve temsilcilik olarak çalışacak.

2015 yılında Doğuş Grubu ile ortak şirket kuran İtalyan'ın önde gelen şirketlerinden Kiko Milano, Türkiye pazarından çekilmek için harekete geçti.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre; dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinden biri olan Kiko, hisselerini Doğuş Grubu iştiraklerinden Doğuş Zhenfa Kozmetik adlı firmaya devrediyor.

Anlaşma sağlanırsa Kiko Milano Türkiye’den çekilecek. 1997 yılında İtalya'da Percassi Group bünyesinde kurulan Kiko, 20 ülkede 936 mağazaya sahip. Bin 200 çeşit ürüne sahip şirketin 30 ülkede de online satış ağı bulunuyor.

 

Etiketler kiko doğuş ortaklık
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