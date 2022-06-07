Kozmetik ürünlerine zam geliyor

En lüksten en temel gıdaya kadar yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha eklendi. Kozmetik ürünlerine de yüzde 40’lık zam gündemde.

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, petrokimya ve enerji fiyatlarındaki artışın kozmetik sektöründe ciddi maliyet kalemi olduğunu söylerken, enflasyondan dolayı çalışanlara yüzde 20 ara zam yaptıklarını belirtti. Bu sebeplerden dolayı Kutanoğlu, kozmetik ürünlerine yeni zamların kapıda olduğunu söyledi. Maliyetlerin şu an fiyatlara yansımadığını söyleyen Kutanoğlu, kozmetik sektörünün petrokimya ürünlerine bağımlı olduğunu ve bu ürünlerin artışının yani sıra enerji maliyetlerinin de çok arttığını söyledi.

Kutanoğlu, bu maliyet kalemlerinin yanı sıra asgari ücret zammının yanı sıra enflasyondaki artıştan dolayı Mayıs ayında da çalışanlarına yüzde 20 bandında bir zam yaptıklarını belirterek şunları söyledi: Biz çalışanlarımıza asgari ücrete yapılan zam dışında Mayıs ayında yüzde 20 bandında ara zam verdik. Çünkü enflasyon karşısında yapmış olduğumuz zammın onlar için çok bir anlamı olmadı. Bütün bunlar diğer maliyetlerle bir araya gelince ürünlerde yüzde 30-40 bandında artışa sebebiyet verecek. Bu artışlar raflara henüz yansımadı. Raflara ne kadar geç yansıtabilirsek o kadar halkımız için iyi olduğunu düşünüyoruz. Zamların Temmuz değil ama Ağustos ayında yansıyacağını düşünüyorum. Kur artışlarının da etkisini görebiliriz.