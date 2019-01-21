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  2. Ekonomi
  3. 21 Ocak 2019 17:56

Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank da kredi kartı borçlularının borçlarını yapılandırma kararı aldı.

Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
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Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlarını yeniden yapılandıracağını duyurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi kartı borçları aylık yüzde 1.1'den başlayan faizlerle 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilecek.

Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine “Halk Destek Kredisi” kullandıracağını açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: “Piyasa istikrarını koruyarak reel ekonomiyi güçlü tutacak çalışmalar yapıyoruz, halkımızın bize olan güvenine layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kampanya hakkında açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi: 

"Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız.”

İKİ BANKA DAHA AÇIKLAMIŞTI

Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını 24 aya kadar yüzde 1.1, 60 aya kadar da yüzde 1.2 faiz oranıyla yapılandıracağını duyurmuş; ardından Vakıfbank da ticari kredileri de içeren benzer bir paket açıklamıştı.

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