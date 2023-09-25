Kredi kartı faiz oranları 1 Ekim'de değişiyor! İşte yeni oranlar...

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30 seviyesinin çıkarmasının ardından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak yeni faiz oranları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu’nun politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine çıkarmasının ardından kredi kartı faiz oranları değişti.

TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, 1 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere referans oran yüzde 3,11’den yüzde 3,56’ya çıkarıldı.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor.

Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor.

Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye yükseldi.

TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.

İşte TCMB'nin yayımladığı yeni tablo: