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Kredi kartı kullananlar dikkat: 3 ilde kredi kartı taksit sayısı iki katına çıkıyor

Kredi kartı kullananlar dikkat: 3 ilde kredi kartı taksit sayısı iki katına çıkıyor

BDDK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin'de yapılan alışverişlerde taksit sayısı iki katına çıkacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklaya göre, 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesince alınan karara göre ise kredi vadelerinin hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirleneceği aktarıldı.

Etiketler 3 il kredi kartı taksit
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