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  3. 24 Haziran 2019 12:08

Kredi kartı kullananlar dikkat ! Taksit sayılarına yeni düzenleme

Elektronik eşya, mobilya ve kuyum satışlarında kredi kartı taksit sayısı yeniden düzenlendi. Teknolojik aletlerde fiyatı 3.500 TL'nin üzerinde olanlara 6 ay taksit uygulanabilecek.

Kredi kartı kullananlar dikkat ! Taksit sayılarına yeni düzenleme
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Resmi Gazete'nin 22 Haziran tarihli sayısında yayımlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3,500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı aya kadar taksit uygulanabilecek.

 
Kredi kartı taksit uygulaması; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında ise 18 sekiz ay olarak düzenlendi.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışları, dört aya kadar taksitlendirilebilecek. Diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak. Kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamıyordu.

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