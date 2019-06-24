Kredi kartı kullananlar dikkat ! Taksit sayılarına yeni düzenleme

Resmi Gazete'nin 22 Haziran tarihli sayısında yayımlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3,500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı aya kadar taksit uygulanabilecek.



Kredi kartı taksit uygulaması; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında ise 18 sekiz ay olarak düzenlendi.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışları, dört aya kadar taksitlendirilebilecek. Diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak. Kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamıyordu.