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Kredi kartı limitine ''vergi'' için yeni teklif belli oldu

Kredi kartı limitine ''vergi'' için yeni teklif belli oldu
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AK Parti iktidarı 100 bin TL limiti olan kredi kartlarından 750 TL vergi alınmasını öngören yasa teklifini geri çekse de iktidarın şimdi de teklifi "kademeli vergilendirme" yöntemiyle güncellemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

AK Parti'nin yeni seri istişare toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bulundu. Toplantıda, Bakan Şimşek mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Vatandaşların vergilendirme konusunda adalet arayışında oldukları ve fiyat artışlarının devam ettiğine dair şikayetlerini ilettiler. Şimşek, düşük gelirlerden az, yüksek gelirlerden çok vergi alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

GÜNDEMDE SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU VAR

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ek kaynak sağlamak amacıyla düşünülen savunma payı ile ilgili yeni bir formül üzerinde duruldu. Milletvekilleri, alınacak payın belirlenmesinde daha yüksek kredi limiti kriterleri önerdi. Önümüzdeki günlerde vatandaşın bilinçlendirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatılacağı öne sürüldü. Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) ek kaynak sağlamak için, kredi kartı limiti 100 bin lira ve üstü olan vatandaşlardan alınması düşünülen 750 TL'lik pay da toplantıda gündeme geldiği iddia edildi.

"1 MİLYON LİMİTTEN 10 BİN LİRA ALINSIN"

AK Partili vekillerin ise “Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Neden erteledik? Olmayan bir paradan pay alınabilir mi?", "100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay alınsın" gibi sorular ve önerilerde bulunulduğu ifade edildi.

Bakan Şimşek, brüt rezervlerin 156 milyar doları, swap hariç net rezervlerin ise 34 milyar doları aştığını vurguladı. Ekonomi politikaları sayesinde cari açığın önemli ölçüde gerilediğini ve enflasyonda kalıcı bir düşüş beklediklerini açıkladı. Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik reformların öncelikli olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Gazetesi

Etiketler kredi kartı ek vergi vergi kredi kartı limiti vergisi
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