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  3. 10 Eylül 2020 18:33

Kredi kartı nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı yüzde 58 azaldı

Bireysel kredi kartı veya kredi borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58 azaldı.

Kredi kartı nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı yüzde 58 azaldı
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Temmuz 2020 Raporu yayımlandı.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ocak-temmuz döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 58 gerileyerek 406 bin kişi oldu. Bu gelişmede, ekonomik aktiviteyi destekleyici kredi faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkili olduğu
düşünülüyor.

 
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı de aynı dönemde yüzde 55 azalarak 236 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 63 azalarak 246 bin kişi oldu.

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