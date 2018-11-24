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  2. Ekonomi
  3. 24 Kasım 2018 15:22

Kredi kartı taksit sayısı kararı erken rezervasyonu hareketlendirecek

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firüz Bağlıkaya, BDDK'nın taksit sayısı kararını böyle yorumladı.

Kredi kartı taksit sayısı kararı erken rezervasyonu hareketlendirecek
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TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, BDDK'nın kararı için "Kredi kartı taksit sınırının artması erken rezervasyonu hareketlendirecek" dedi.

BDDK'nin, yurt içinde hava yolları, seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sınırını 6'dan 9 aya çıkarmayı planlaması turizm sektöründe olumlu karşılandı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kararla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşın yararına olmasını beklediğimiz bu düzenleme sektör için de iyi olacak. Bu düzenlemenin hayata geçmesi erken rezervasyonu da hareketlendirecektir"

"DESTEKLEDİĞİMİZ BİR KARAR"

"Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit miktarının artırılması gerekiyordu. 9 taksit sektörümüz açısından çok makul. Sektör olarak desteklediğimiz bir karar. İnşallah bu şekilde çıkar"

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