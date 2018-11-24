Kredi kartı taksit sayısı kararı erken rezervasyonu hareketlendirecek

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, BDDK'nın kararı için "Kredi kartı taksit sınırının artması erken rezervasyonu hareketlendirecek" dedi.



BDDK'nin, yurt içinde hava yolları, seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sınırını 6'dan 9 aya çıkarmayı planlaması turizm sektöründe olumlu karşılandı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kararla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşın yararına olmasını beklediğimiz bu düzenleme sektör için de iyi olacak. Bu düzenlemenin hayata geçmesi erken rezervasyonu da hareketlendirecektir"

"DESTEKLEDİĞİMİZ BİR KARAR"

"Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit miktarının artırılması gerekiyordu. 9 taksit sektörümüz açısından çok makul. Sektör olarak desteklediğimiz bir karar. İnşallah bu şekilde çıkar"