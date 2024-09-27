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Kredi kartı ve banka kredisi borçlarına taksitle yapılandırma geldi

Kredi kartı ve banka kredisi borçlarına taksitle yapılandırma geldi
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BDDK, kredi kartı ve banka kredisi borçlarına 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilme düzenlemesi getirildiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada, kredi kartı borçlarına 60 ay vade ile yapılandırma getirildiği duyuruldu.

BDKK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan koordineli makro ihtiyati adımlar çerçevesinde;

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,

a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;

- Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine; kredi kartı yapılandırma borcunun %50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;

- Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10970 sayılı Kararı ile,

- Kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun %20’si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun %40’ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

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