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Kredi kartında taksit düzenlemesi geliyor

Kredi kartında taksit düzenlemesi geliyor
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Ticaret Bakanlığı, afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde perakende ticarette taksit sınırlamalarında düzenleme yapabilece

Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurullar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yönetmeliğin taksit sürelerini düzenleyen "Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine ekleme yapıldı.

Buna göre, Bakanlık, bu maddede yer alan sınırlamaları afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayla sınırlandıran hükmü afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.

 

Etiketler kredi kartı taksit taksit düzenlemesi düzenleme ticaret bakanlığı
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