Kredi kartında temassız ödeme limiti arttı

Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya yükseltildi.

Temassız Ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. Kredi Kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

TEMASSIZ ÖDEME NEDİR?

Temassız Ödeme; hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde işlem yapmanız için geliştirilmiş bir teknolojidir.

Temassız ödeme işlemleri, kartın üzerinde yer alan anten ve POS/ÖKC üzerinde yer alan okuyucunun radyo frekansı dalgaları üzerinden haberleşmesiyle gerçekleşiyor. Temassız teknolojisi ayrıca, NFC özellikli cihazlarla da ödeme yapabilmeyi mümkün hale getiriyor.

750 TL’ye kadar olan ödemelerinizi şifresiz, temassız olarak yapabilirsiniz. Vitrinlerinde ya da POS/ÖKC cihazları üzerinde temassız logosu gördüğünüz iş yerlerinde temassız ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde üstünde temassız ödeme logosu olan tüm kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla da temassız ödeme yapabilmeniz mümkün.

TEMASSIZ ÖDEME NASIL GERÇEKLEŞİR?

Temassız ödeme, gelişmiş bir teknolojiyle üretiliyor ve bu sayede son derece güvenli bir yapı sergiliyor. Kartla yapılan temassız ödemelerde POS cihazı, temassız işlem özelliği olan kartı okuyarak işlemi ilerletiyor.

Wi-Fi sembolüne benzeyen dört çizgili temassız işlem sembolü, POS cihazının kartın bağlı olduğu para hesabıyla iletişim kurmasını sağlayarak ödemenin hesaplar arasındaki transferini gerçekleştiriyor. Radyo frekansı üzerinden iletişim kuran kart ve cihaz, bağlantı ve ödeme işlemini son derece hızlı bir şekilde tamamlayarak kullanıcılara avantaj sağlıyor.

Cep telefonu üzerinden gerçekleştirilen temassız işlemlerde ise NFC ismi verilen bir bağlantı yöntemi kullanılıyor. Tıpkı bluetooth ve kızılötesi bağlantı seçenekleri gibi cihazların birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan NFC teknolojisi, telefonun ödeme noktasına yaklaştırıldığı anda gerekli miktarın satıcı hesabına transfer edilmesine olanak tanıyor.

TEMASSIZ ÖDEMENİN KOLAYLIKLARI

Marketlerde, mağazalarda, benzin istasyonlarında ve benzeri pek çok ticari işletmede kullanılabilen temassız ödeme, bu sayede satın alma işlemleri esnasında gün boyunca çok sayıda insanın temas ettiği yüzeylere dokunma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve müşterilerin virüsle karşılaşma ihtimalini en aza düşürüyor. Eve yapılan teslimatlarda da kullanılabilen temassız ödeme, virüsten korunma sürecine katkıda bulunuyor.

Temassız ödeme, kasa işlemlerine büyük bir hız kazandırmasıyla da ön plana çıkıyor. Hem müşteri hem de satıcı açısından büyük bir avantaj olan sürat, müşterilerin mağaza ve dükkanlarda daha az vakit geçirmesini sağlayarak pandemi sürecinin güvenliğini artırıyor. Kasada uzun kuyruklar oluşmasını önleyen temassız işlemler, satıcıların kısa sürede daha fazla hizmet verebilmesini mümkün hâle getirerek ticari işletmelerin işlem hacmini de artırıyor.

En güvenli ödeme yöntemleri arasında yer alan temassız ödeme işlemleri, kasiyerlerin bulunmadığı, müşterilerin kendi ürünlerini paketlediği ekspres kasaların kullanımını da artırıyor ve böylece ticareti her zamankinden daha kolay bir hâle getiriyor.