Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı

Kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlara yönelik 60 ay vadeli yapılandırma seçeneceği, hem kamu hem de özel bankalar tarafından uygulanmaya başlandı. Peki borç yapılandırma nasıl yapılacak ? İşte adım adım borç yapılandırma...

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısındaki artış trendi her ay devam ederken, BDDK tarafından biriken kart borçları için yapılandırma imkanı getirilmişti. Buna göre hem kamu hem de özel bankaların kart borçlarını yapılandırarak, 60 ay vadeye kadar ödeme kolaylığı sağlayacağı bildirilmişti.

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklandı. Uygulama bugün yürürlüğe girdi ve 60 ay yapılandırma bugün ( 1 Kasım 2024 Cuma ) itibariyle 81 ilde tüm bankalarda resmen başladı.

Merkez Bankası, 24 Ekim’de referans oranı yüzde 3.11 olarak açıkladı. Bu bağlamda da borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

Borç yapılandırmada faiz oranları

Bu kapsamda vatandaşlar, banka şubelerinden hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi ödemelerini 60 aya kadar yeniden yapılandırabiliyor. Kart borçlarının yapılandırılmasında faizler yüzde 3,11 olarak uygulanıyor. Yapılandırmada Merkez Bankası'nın faizi referans alınıyor. Faizler düştüğünde ise borçluların yeniden yapılandırmaya gidebileceği belirtiliyor.

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerindekilerde yüzde 4,75 olacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenlerin toplam borç tutarı taksitlendirildiğinde her ayın taksit tutarı asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiye kullanılabilecek.

Yapılandırılan borcun yarısı ödeninceye kadar ise kredi kartı limiti artırılamayacak. İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla geciken ödemeler de yapılandırılabilecek. Ancak 1 yıl içinde başvurma şartı bulunacak.

50 bin TL’nin ödemesi ne kadar olacak?

Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 ay vade ile yapılandırılmasında aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira, toplam geri ödeme ise 64 bin lira olacak.

50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam geri ödeme 133 bin lira, aylık taksit ise 2 bin 228 lira olacak.

Borç yapılandırma nasıl yapılır ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada, kredi kartı borçlarına 60 ay vade ile yapılandırma getirildiği duyuruldu.

BDDK'dan yapılan açıklamayla birlikte bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Ayrıca her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3.11 ile sınırlandırdı.

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

Kredi kartlarında asgari ödeme oranları değişti

Kredi kartının dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

BDKK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan koordineli makro ihtiyati adımlar çerçevesinde;

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,

a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;

- Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine; kredi kartı yapılandırma borcunun %50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;

- Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10970 sayılı Kararı ile,

- Kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun %20’si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun %40’ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bankalara borcu olanlar için süre verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borçları için 60 ay vade ile yapılandırma imkanı getirdiğini duyurdu.

BDDK'nın açıklamasına göre, bireysel kredi kartı dönem borcunun minimum ödeme miktarını karşılayamayanlar, mevcut kredi kartı borçlarını 60 aya kadar yapılandırabilecekler. Her ayın taksit miktarı, o ayın minimum ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun yarısı ödenene kadar, ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise, bireysel kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak maksimum faiz oranını yüzde 3.11 olarak sınırladı.

Anapara ve faiz ödemeleri 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredileri, ek kredi kullanılmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçluların, yapılandırma için bir yıl içinde başvurmaları gerekmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bankalar, yapılandırma sürecinin detaylarını netleştirmek için toplandı. TBB, belirsizlikleri gidermek amacıyla BDDK ve Merkez Bankası ile görüşmeler yapacak ve bankalara yapılandırma hakkında acil kodlu detaylı bir bildirim gönderdi.

Kredi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Kredi kartı borçlarında, her ayın taksit miktarı, o ayın minimum ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan tutar dışındaki kredi kartı bakiyesi kullanılmaya devam edilebilecek.

Örneğin, 100 bin lira borcu olan bir kişinin 50 bin lirası yapılandırıldığında, kart sahibi kalan 50 bin lirayı kullanmaya devam edebilecek. Ancak, yapılandırılan borcun yarısı ödenene kadar, ilgili bankadaki kredi kartı limiti yükseltilemeyecek. Yapılandırmada uygulanacak faiz oranı %3,11 olarak belirlenmiştir.