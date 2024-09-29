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Kredili mevduat hesapları patladı: Borçlu sayısı rekor kırdı!

Kredili mevduat hesapları patladı: Borçlu sayısı rekor kırdı!
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Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, son bir yılda kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit para yüzde 142,3 artarak 315 milyar liraya ulaşırken, geri ödenmeyen borç ise yüzde 169,2 artışla 7,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verilerine göre, bankaların kredili mevduat hesaplarından son bir yılda çekilen nakit para yüzde 142.3 oranında artarak 130 milyardan 315 milyar liraya çıktı.

Sözcü’nün haberine göre buna karşılık geri ödenmediği için bankaların takibine düşen KMH borcu yüzde 169.2 oranında artarak 2.8 milyar liradan 7.7 milyar liraya yükseldi. Bankaların KMH’ndan nakit para çekmek zorunda kalanların sayısı da son bir yılda 1 milyon 701 kişi arttı. Geçen yıl 27 milyon 762 bin kişi KMH’dan para çekerken bu yıl bu sayı 29 milyon 463 bini aştı. İlk defa bu yıl KMH’na nakit para için başvurmak zorunda kalanların sayısı da 121 bine ulaştı. Verilere göre, halen bankaların üzerinde kişi başına ortalama 10 bin 679’ar lira KMH riski bulunuyor. Bu tutar geçen yıl 4 bin 676 liraydı.

SON ÇARE OLARAK BAŞVURULUYOR

KMH ağırlıklı olarak maaşlarıyla ay sonunu getiremeyen dar gelirlilerin son çare olarak başvurduğu hesaplardan oluşuyor. Bankalar, müşterilerine belirli limitler dahilinde faizle KMH açıyor. Çekilen paraya, geri ödenene kadarki süre için günlük faiz uygulanıyor. Hesaba para yatırıldığında borç kapanıyor.

Etiketler Kredili Mevduat Kredili Mevzuat rakamları faiz Kredi kartı borç
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