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Kripto düzenlemesinden 100 milyon liralık gelir

Kripto düzenlemesinden 100 milyon liralık gelir
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Kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin yaklaşık 100 milyon liralık gelir etkisi oluşturması bekleniyor.

Kripto düzenlemesinde sona yaklaşıldı.

Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelecek düzenlemenin etki analizine göre; bütçeye ilave bir mali yük öngörülmüyor.

Platformlarda yaklaşık 7 milyar dolarlık varlık saklanırken, 10 kripto varlık platformunun yüzde 29,6'sını Bitcoin, Ethereum ve Tether oluşturuyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk aşamada, 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi, ilaveten 5 ila 10 bankanın saklama lisansı alması öngörülüyor.

Kripto valıklara ilişkin düzenlemenin yaklaşık 100 milyon liralık gelir etkisi oluşturması bekleniyor.

Bu kapsamda söz konusu şirketlere faaliyet harcı verilmesi suretiyle ilk aşamada 11 milyon 243 bin lira ila 22 milyon 486 bin lira aralığında bir kamu geliri elde edilmesi bekleniyor.

Etiketler kripto para düzenleme gelir
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