Kripto para borsalarınad bu sefer de Squid Game vurgunu!

Son dönemlerin en popüler dizisi Squid Game adına çıkartılan bir kripto paradaki ani değişiklik dolandırıcılık iddialarını gündeme getirdi.

Netflix’te yayınlanan Kore dizisi Squid Game adına çıkartılan kripto paradaki büyük hareketlilik yatırımcıları şaşırttı.

Geçtiğimiz dönemlerde Dogecoin ve Shiba Inu gibi şaka amaçlı ortaya çıkan coinlerin özel bir sebep olmaksızın yükselmesi ve sert düşmesi kripto dünyasının tehlikelerini de ortaya çıkarmıştı. Squid Game adına çıkartılan coinin de yüzde 230’luk değer kazancını bir anda silmesi benzer bir tehlikeye dikkatleri çekti.

Squid Game isimli para birimi dün CoinMarketCap verilerine göre ani bir artışla 2 bin 861 dolara yükseldi. Ardından büyük bir düşüşle yarım sentin altına geriledi. Squid Game ‘geliştiricileri’ Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada depresyona girdiklerini ve artık projede çalışmak istemediklerini belirtti.