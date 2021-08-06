Kripto para borsası Binance'den yeni kısıtlama kararı
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Avrupa'nın ardından Hong Kong'da da türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi.
Malta merkezli kripto para borsası Binance, Avrupa'nın ardından Hong Kong'da da türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi.
Hong Konglu kullanıcılara türev pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verileceği de duyuruldu.
Binance'den yapılan açıklamada, verilecek 90 günlük süre içinde türev ürünler için yeni pozisyon açılamayacağı bildirildi.
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