  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kripto para borsası hacklendi: 100 milyon dolarlık vurgun

Kripto para borsası hacklendi: 100 milyon dolarlık vurgun

Kripto para borsası hacklendi: 100 milyon dolarlık vurgun

Japon kripto para borsası Liquid, siber saldırıya uğradığını ve 100 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığını duyurdu.

Japon kripto borsası Liquid, hackerların saldırısına uğradığını ve tahminen 100 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını açıkladı. Şirket, bazı dijital para cüzdanlarının "tehlikeye atıldığını" duyurdu.

BBC'nin haberine göre bu son günlerde gerçekleşen ikinci büyük kripto para hırsızlığı. Geçen hafta, dijital token platformu Poly Network, 600 milyon dolarlık bir soygunun merkezindeydi.

TWITTER'DAN DUYURDU

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre şirket Twitter'da "#LiquidGlobal sıcak cüzdanlarının tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz" dedi. Ayrıca şirket varlık yatırma ve çekmenin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, çalınan varlıkların hareketlerinin izlenmekte olduğu ve bu çalınan varlıkların dondurulması, geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığı da vurgulandı.

Londra merkezli Elliptic'in analizine göre Liquid'den 31 milyon dolar tutarında Ethereum, 5 milyon dolar tutarında Bitcoin ve 13 milyon dolar değerinde XRP çalındı.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

2014 yılında kurulan Liquid, 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet veriyor. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri.

Geçen hafta, bir bilgisayar korsanının sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından blockchain sitesi Poly Network'ten 600 milyon dolar çalındı. Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para birimi platformu değil.

2014 yılında Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık bitcoin kaybolduktan sonra çöktü , Coincheck ise 2018'de 530 milyon dolarlık bir soygunda hacklendi.

Etiketler kripto para borsası liquid kripto para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taliban'ın hedefindeki ünlü şarkıcı Türkiye'ye sığındı
Afganistan'dan tahliye edilen İrem hemşire anlattı: Bileğim gözüküyor diye vuracaklardı
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten olay gönderme
624 mülki idare amirinin görev yeri değişti
2021 Honda Civic fiyatına 53 bin TL'lik ÖTV indirimi
Pelin Karahan bikinili pozlarıyla mankenlere taş çıkarttı
Eser-Berfu Yenenler çiftine büyük şok! ''Nasıl bir nazar var üzerimizde?''
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed'den şahane gol
Gelenek değil resmen sapkınlık: Ergenlik çağındaki kızları ''Sırtlan''la ilişkiye zorluyorlar
Aşk Mantık İntikam dizisinde beklenmedik ayrılık