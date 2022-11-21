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Kripto para dünyasında deprem: Yaşanan kayıp 2 trilyon dolar seviyesinde

Kripto para dünyasında deprem: Yaşanan kayıp 2 trilyon dolar seviyesinde
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Dünyanın en büyük ikinci kripto borsasının iflas koruması başvurusunda bulunması kripto yatırımcılarını tedirgin etti.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasının likidite krizi sonrasında çöküşü ve iflas koruması başvurusunda bulunması, kripto piyasalarını derinden sarstı. Yaşanan krizin de etkisiyle kripto piyasalarında yılın başından bu yana görülen kaybın yaklaşık 2 trilyon dolar olduğu tahmin edilirken, yatırımcı duyarlılığı "aşırı korku" seviyesine gerilediği belirtildi.

 Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MEXC Mali İşler Müdürü Kevin Yang, "Kripto ekosisteminin yakından tanıdığı ve güvendiği bir ismin sahibi olduğu borsanın iflas koruması başvurusunda bulunması ekosistem paydaşlarının güvenini kırdı. Bu noktada yatırımcılar, güvenle işlem yapabilmek için likidite durumu konusunda şeffaf ve güçlü olan borsalara yönelmeli." dedi.  

"KRİZ, DOMİNO ETKİSİ OLUŞTURDU"
Söz konusu iflas başvurusuna borsanın iştiraki olan 130 kuruluşun da dahil olduğunu hatırlatan Kevin Yang, "Bu süreçte sağlam temelleri olmayan ve borsanın yerel kripto para birimine bağlı olan diğer borsaların da işlemleri durdurduğuna tanıklık ettik. Hatta geçtiğimiz aylarda kurtarma fonu sağlanan bir şirketin de iflas koruması başvurusunda bulunduğunu gördük. Bu kriz bir domino etkisi oluşturdu." diye konuştu. 

Etiketler kripto para dolar
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