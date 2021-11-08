Kripto para piyasaları rekora doymuyor! 3 trilyon doları aştı

Yeni haftaya yükselişle başlayan Bitcoin 66 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Ethereum 4 bin 760 doları aşarak rekor tazeledi. Avalanche (AVAX) ise 95 doların üzerine tırmanarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kripto para piyasalarının toplam değeri ise ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Geçen hafta dar bir bantta hareket eden Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı. Kripto paraların atası Bitcoin bugün 66 bin 446 doları gördü. Böylece 66.930 dolarlık tarihi zirvesine yaklaştı. Ethereum da tarihi zirvesini yenileyerek 4.760 doların üzerini gördü. AVALANCHE'DA YENİ ZİRVE

Ethereum ve Bitcoin'deki yükselişe karşılık Binance Coin 635 dolara, 260 dolara çıkarak rekor kıran Solana ise 243 dolara geriledi. Yükselişini sürdüren Avalanche ise 95 doları aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. KRİPTO PARA PİYASALARI 3 TRİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI Böylece 2 trilyon dolar barajını nisan ayının başında geçen kripto para piyasaları 3 trilyon dolar barajını da aşmış oldu.